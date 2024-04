Musical am Theater Trier „Spring Awakening“: Warum hier junge Menschen aus der Region die Hauptrollen spielen

Es war schon ein Kraftakt für alle am Theater Trier Beschäftigten, neben den Theatertagen Rheinland-Pfalz, die in diesem Jahr an der Mosel stattfanden, die „normale“ Arbeit nicht zu vernachlässigen. Da die üblichen Spielstätten quasi rund um die Uhr von den Produktionen der Kollegen aus Kaiserslautern, Koblenz und Mainz in Beschlag genommen wurden – mit allen Beiprogrammen inklusive After-Show-Partys waren das rund 50 Angebote, die rund 8000 Besucher an die diversen Spielstätten gelockt haben – hieß es, improvisieren, um die nächsten im Spielplan vorgesehen Premieren nicht zu gefährden. Eine davon ist das Musical „Spring Awakening“ – „und dafür fand sich immer irgendwo ein Raum mit Klavier, in dem wir proben konnten“, erzählt Regisseur Manfred Langner.