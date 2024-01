Konzert zum Jahreswechsel Klingende Fassadenkunst

Festlich und repräsentativ – so waren die Konzerte am Jahresende in St. Paulin seit ihrer Gründung. Festlich und repräsentativ – so war auch in diesem Jahr das Konzert. Aber Organisator und Dirigent Volker Krebs beließ er nicht bei allgemeinem Schönklang. Dieses Mal sollte es ein echtes Barock-Programm werden. Und es wurde eines, versetzt zudem mit erstaunlichen Unterschieden zwischen den Werken.