Barrierefreiheit : Stadtführung in Gebärdensprache – Trier für alle erlebbar machen

Trier Stadtgeschichte in einer Führung unmittelbar erleben – das ist für hörgeschädigte Besucher oftmals kaum möglich. In einer Veranstaltung für Museumsbesucher mit eingeschränktem Gehör bietet die hörgeschädigte Gästeführerin Traudel Theisen am Samstag, 11. Mai, eine Führung in Gebärdensprache an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red