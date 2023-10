Neue Stadtführung Mittendrin unter Römern: Eintauchen in das antike Trier mit Virtual-Reality-Brille

Trier · Seit Kurzem gibt es ein neues Stadtführungsangebot in Trier, bei dem römische Bauwerke mithilfe einer speziellen Brille so betrachtet werden können, wie sie damals ausgesehen haben. Unsere Reporterin hat an einer solchen Führung teilgenommen und erzählt, wie sich das anfühlt.

05.10.2023, 21:37 Uhr

In einer anderen Welt: In der virtuellen Realität stehen die Teilnehmer mitten im Dom – in der Wirklichkeit auf dem Platz davor. Foto: Pütz Karin

Von Karin Pütz

Wenn Sie immer öfter in der Stadt kleine Gruppen von Menschen sehen, die selbst bei milden Temperaturen mit vermeintlichen Skibrillen vor typischen Trierer Sehenswürdigkeiten stehen, sich mit einer Hand irgendwo festhalten, den Kopf in alle Richtungen drehen und möglicherweise mit einer Hand ins Leere greifen, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Gehen Sie weiter, denn für Sie gibt es außer der Realität nichts zu sehen. Für die mit den Brillen schon – und zwar Dinge, von denen Sie nichts ahnen. Und das hat nichts mit Drogen zu tun. Doch fangen wir von vorne an: