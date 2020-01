Ausstellung im Stadtmuseum : Neue Erkenntnisse über Triers Geschichte

Trier Puzzleteile der Stadtgeschichte: Museum stellt Neuzugänge vor – und macht Sammlern ein Angebot.

(red) Das Stadtmuseum Simeonstift freut sich über drei Neuzugänge in der Sammlung: Die freie Burschenschaft Merowingia (gegründet 1923 als „Mosella zu Trier“, wiedergegründet 1957) hat dem Museum die Verbindungsunterlagen und die Paradeuniformen überlassen. Das aktive Leben der Verbindung wird aktuell nur noch von den „Alten Herren“ aufrechterhalten, die anlässlich des 96. Stiftungsfestes den anwesenden Museumsmitarbeitern Dr. Bernd Röder und Dr. Bärbel Schulte die Objekte überreichten. In einer weiteren Schenkung wurde dem Museum ein kostbares Porzellanservice übereignet, dessen Geschichte bis ins frühe 19. Jahrhundert zurückreicht und das einst zur Wohnungsausstattung des Justizrats Dr. Hey in der Theodor-Heuss-Allee gehörte, dessen Erben das Service dem Museum geschenkt haben. Das vergoldete und mit herausragenden Sepia-Malereien verzierte Service zeigt Fantasielandschaften und stammt aus der Porzellanmanufaktur Trier. Im Kunsthandel konnte das Museum zudem ein Blumenstillleben der Trierer Malerin Fanny Coupette erwerben.