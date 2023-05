Viel Erfahrung und Freude auf neue Aufgabe Das ist die neue Direktorin am Trierer Stadtmuseum

Viola Skiba wurde 1981 in Ludwigshafen geboren und studierte Mittlere und Neuere Geschichte, Mathematik, Alte Geschichte und Italienisch in Heidelberg und Bologna. 2011 begann sie ihr Volontariat an den Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim, ab 2013 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der „Forschungsstelle Geschichte und kulturelles Erbe“ in Heidelberg, die dort gemeinsam mit der Universität unterhalten wurde.