Museum : Stadtmuseum Simeonstift an Pfingsten geöffnet

Trier Das Stadtmuseum Simeonstift ist an allen Pfingtsfeiertagen – auch am Montag – geöffnet. Zu sehen sind dort aktuell die Sonderausstellungen „Orte jüdischen Lebens in Trier. Eine Spurensuche in Interviews“, „Ein besonderer Ort.

50 Jahre Universität Trier in Schlaglichtern“ und die Kabinettausstellung „Trierer Porzellan: Vom Luxus-Souvenir zum Sammlerobjekt“.