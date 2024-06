Neue Galerie in Konz Kunst aus Bytes und Pixeln: Wie funktioniert digitale Malerei?

Es müssen nicht immer Pinsel und Palette sein. Statt Geruch von Farben, Leinwand und Staffelei reicht im digitalen Zeitalter zur Bildschöpfung auch der Arbeitsplatz am PC. Benötigt werden als Arbeitsgerät neben dem Computer lediglich ein Grafiktablett und ein Eingabestift sowie ein spezielles Programm. Und schon kann der Künstler seiner Kreativität als digitaler Maler freien Lauf lassen. Die Malerei aus Bytes und Pixel boomt übrigens. Spitzenwerke erzielen inzwischen auf dem internationalen Markt Preise in Millionenhöhe. Längst ist auch der alte Streit um die Originalität des Kunstwerks als einmalige, nicht zu vervielfältigende Schöpfung beigelegt, seit man die digitalen Bilddateien so codieren kann, dass nur der Besitzer sie zu öffnen vermag.