Konzertreihe in Trier : StandUp 44, My’tallica & Co.: Weitere Künstler für Arena Open Air Sommer bestätigt

Die vier Berliner Comedians Kawus Kalantar, Kinan Al, Felix Lobrecht und Daniel Wolfson (von links) kommen nach Trier. Foto: Marvin Ruppert

Trier Berliner Comedians um Felix Lobrecht, die gefragteste Metallica-Tribute-Band Deutschlands und jede Menge regionale Künstler treten beim Arena Open Air Sommer auf. Alle Informationen zu Künstlern, Terminen und Tickets.

Es ist schön, die Vorfreude in der Stimme eines Kulturschaffenden zu hören, wenn er über einen anstehenden Auftritt spricht. Ohne es als Außenstehender beurteilen zu können: Die Bühne scheint doch sehr zu fehlen. Ein Beispiel: Der Comedian Felix Lobrecht. Einer der erfolgreichsten seiner Art in ganz Deutschland. „Ich habe seit ich auf der Bühne stehe noch nie so lange nicht auf der Bühne gestanden“, sagt der Berliner in der aktuellen Folge seines Podcasts „Gemischtes Hack“. Damit ist jetzt Schluss: Lobrecht kommt mit seinen „Jungs“ aus der Gruppe StandUp 44 (Kinan Al, Daniel Wolfson, Kawus Kalantar – allesamt talentierte Comediens) nach Trier zum Arena Open Air Sommer.

Neben dem Namen der Tour (“Happy Summer Sunshine Tour“) lassen auch ihre Termine erahnen, wie sehr sich die Comedians freuen. „Wenn, dann direkt richtig“, müssen sie sich gedacht haben. Das Ergebnis: 35 Termine in 40 Tagen. Zwei davon in Trier: Am 21. und 22. Juli vor der Arena Trier. Ein weiteres (leicht ironisches) Lobrecht-Zitat lässt erahnen, in welchen Größenordnungen der erfolhgreiche 32-Jährige mittlerweile denkt: „Es gibt auf der Tour ‚nur’ 25 000 Tickets – oder wie ich sage: ‚Zwei Solo-Shows’.“

Auch wenn Lobrecht wohl der „größte Name“ ist, ist er beim Arena Open Air Sommer nicht der einzige neu verkündete Act: So wird beispielsweise My’tallica (Freitag, 16. Juli) auf der Bühne mit dabei sein. Die Band rund um den Trierer Stephan Zender ist die gefragteste Metallica-Tribute Band Deutschlands. Bei der Band Nightfever (Samstag 21. August) dreht sich ebenfalls alles um ein Tribut an eine große Band. Wie der Name schon vermutet, spielen die Rheinland-Pfälzer die Songs der berühmten Bee Gees. Bei Thomas Schwab & Band (Samstag, 17. Juli) geht es vor allem um das Prinzip Hoffnung.

Der Komponist, Texter, Produzent und Autor wird mit seiner Band „Songs of Hope“ zum Besten geben. Klassischer wird es dann am Sonntag, den 1. August, wenn der Trierer Tenor Thomas Kießling zusammen mit Gitarrist Frank Rohles beim Arena Open Air Sommer auf der Bühne steht. Das Programm für diesen Abend heißt „Around the world“ und wird sprichwörtlich musikalisch die Welt umkreisen.

Beim Format Rising Talent Rumble (Samstag, 7. August) des Trierer Vereins Partyalarm kämpfen zehn Nachwuchstalente aus unterschiedlichen Bereichen wie z.B. Musik, Tanz, Drag um den Titel „Rising Talent 2021“. Schon letztes Jahr war das Event ein voller Erfolg auf dem Arena Vorplatz und freut sich nun auf die zweite Auflage im Rahmen des Arena Open Air Sommer. Beim TrierPop-Festival am Samstag, den 24. Juli präsentiert sich dann die Trierer Musikszene. Mit dabei sind die Rockbuster 2019-Gewinner Graustufe West mit mitreißendem New Wave und Synth-Pop, die regionalen Shootingstars Schatzi und die Indierock-Band Straws.

Lesen Sie auch Kommentar zum Arena Open Air Sommer : Nicht meckern, Tickets kaufen

Komplettiert wird diese Bestätigungswelle von den überregionalen Ska-Punkern Sondaschule (Freitag, 6. August), die mit Offbeats, Pauken und Trompeten einen außerordentlichen Festivalsommer 2021 planen.

Vor einigen Wochen wurden bereits weitere Acts für das Festival bestätigt: Thees Uhlmann (22, August), Antilopen Gang (29. Juli), Fatoni & Edgar Wasser (12. August), Tocotronic (20. August), Wolfgang Niedecken (8. August) und Johann König (18. August).