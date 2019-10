Konzert : Franz Grundheber und seine besondere Premiere im Dom

Für den Trierer Bariton Franz Grundheber (hier als Simon Boccanegra auf der Bühne der Staatsoper in Hamburg) steht am Sonntag eine Premiere in seiner Heimatstadt an. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Lux

Trier Trierer Bariton singt zum ersten Mal in der Bischofskirche.

Es ist erstaunlich, aber wahr: Wenn am kommenden Sonntag im Trierer Dom neben Joachim Reidenbachs „Requiem aeternam“ das Brahms-Requiem aufgeführt wird, ist damit eine echte Premiere verbunden. Zum ersten Mal überhaupt tritt Franz Grundheber in der ehrwürdigen Bischofskirche auf. Der berühmte Bariton hat das „Deutsche Requiem“ von Brahms überall in der Welt gesungen – etwa mit Herbert von Karajan in Salzburg oder auch Giuseppe Sinopoli in Dresden. Jetzt singt er es in seiner Heimatstadt Trier – hochbetagt im 83. Lebensjahr und im Gespräch immer noch voller Energie. Was auch bedeutet: Immer noch voller Liebe zur Musik, zum Gesang und zu diesem äußerlich schlichten und inhaltlich so reichen „Deutschen Requiem“. Am Sonntag folgen zwei Requiem-Vertonungen aufeinander: das „Requiem aeternam“ von Joachim Reidenbach als Uraufführung und das Brahms-Requiem.