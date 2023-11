Rüdiger Baldauf über halbes Heimspiel in Trier Star-Trompeter Rüdiger Baldauf kommt nach Trier – was Udo Jürgens damit zu tun hat

Vor ein paar Monaten im Kasino am Kornmarkt: Die Trierer Unplugged-Coverband „Timeless“ feiert 15-jähriges Bestehen – und bei einigen Songs unterstützt Sängerin Chrissy Baldauf die Band ihres Bruders Danny Geib. Sie ist extra aus Köln in ihre alte Heimat Trier angereist, hat ihren Mann mitgebracht – und der ist vom Ambiente ziemlich angetan. Und dieser Mann hat wirklich viele Bühnen und Locations gesehen. „Ich dachte mir, das wäre auch ein super Club für meine Band“, sagt Rüdiger Baldauf im Telefonat mit dem Volksfreund. Am Donnerstag spielt er mit seinem Quartett an gleicher Stelle.