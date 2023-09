Mit „Game of Thrones“- und „Herr der Ringe“-Schauspielern Warum die Comic-Messe so schnell nach Trier zurückkehrt

In den ewigen „Oscar“-Charts stehen drei Filme gemeinsam an der Spitze – jeweils elf Oscars gingen an Ben Hur (1959), Titanic (1997) und Herr der Ringe 3 (2003). Und es gibt nur einen Schauspieler, der zumindest in zwei der drei Filme mitwirkte, wenn auch nicht in Hauptrollen – und der wird einer der Stargäste in Trier sein. Wer bei dieser Info sogleich an den Kapitän der Titanic und König Theoden aus Herr der Ringe denken sollte … Respekt! Beide wurden gespielt vom britischen Charakterdarsteller Bernard Hill (79). Wery-Sims plant mit insgesamt sechs Stargästen – einer davon ist noch geheim, die Veranstalterin gibt im TV aber schon einen Hinweis: „Es wird unter anderem noch jemand aus ‚Game of Thrones‘ dabei sein, der erst einmal und zwar vor längerer Zeit auf einer Deutschen Con war.“ Bestätigt sind zudem bereits die Synchronsprecher Daniel Schlauch, der unter anderem die Stimme von „Ruffy“ aus „One Piece“ ist – sowohl in der Zeichentrick- als auch in der aktuell immens erfolgreichen Realverfilmung bei Netflix. Schlauch war schon im März in Trier dabei. Auch Bene Gutjan kehrt nach Trier zurück, die deutsche Stimme von Brook (One Piece), Chris (Family Guy) und Jasper (Twilight).