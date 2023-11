Großes Event im Dezember Bekannt aus internationalen Serien-Hits: Diese Schauspieler kommen nach Trier

Nun kommt ein Doctor Who aber mit ein paar Jahrzehnten Verspätung nach Rheinland-Pfalz. Nach Trier, zur Proud Nerd Con in die Europahalle. Dort wird am 16. Dezember bei der weihnachtlichen Auflage unter anderem der britische Schauspieler Peter Davison (72) zu Gast sein, der in den 80ern Doctor Who verkörperte – und seine Doctor-Who-Affinität ging danach weiter, was nicht zuletzt an seiner Familie lag. Seine Tochter Georgia Tennant spielte später auch in der Serie. Sie ist mit David Tennant verheiratet, ebenfalls eine Inkarnation des Doktors. Davison bringt seinen Enkel mit in die Europahalle – Ty Tennant (21) spielte unter anderem in „House of the Dragon“ mit, dem Prequel der immens erfolgreichen Serie „Game of Thrones“ und in „Good Omens“.