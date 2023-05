Die ganze Stadt ist eine Bühne So waren die Eröffnung des Kultursommers und das Fringe-Festival am Wochenende (Fotos)

Trier · Das Straßen-Theaterfestival Fringe und der Kultursommer Rheinland-Pfalz haben am Wochenende Tausende Menschen in der Trierer Innenstadt begeistert. Was alles geboten war.

15.05.2023, 09:27 Uhr

Die Innenstadt vibriert und summt und klingt, das nennt man wohl Großstadt-Flair. Viele Tausend Menschen sind am Wochenende in der westlichsten Großstadt des Bundeslandes unterwegs. Sicher, um zu flanieren und einzukaufen, aber auch wegen des einzigartigen kulturellen Angebotes, das der Kultursommer Rheinland-Pfalz zu seiner Eröffnung und das Theater Trier mit dem draußen und bei freiem Eintritt stattfindenden Theaterfestival Fringe (engl. für Fransen) aufgeboten haben.