Literatur : Was passiert, wenn Frau nicht auf den Vater hört ...

In ihrem autofiktionalen Roman erzählt Daniela Dröscher die Geschichte der Beziehung ihrer Eltern – aus der Sicht eines Kindes. Der Roman steht auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Foto: dpa/Georg Wendt

Trier/Berlin Daniela Dröscher ist im Hunsrück aufgewachsen und hat in Trier studiert. Jetzt ist die in Berlin lebende Autorin mit ihrem aktuellen Buch „Lügen über meine Mutter“ in die Shortlist für den Deutschen Buchpreis aufgenommen worden.