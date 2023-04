Schlagzeuger Stephan Zender Ein Herz für Metallica

Stephan Zender trommelt in der erfolgreichen deutschen Tributeband My‘tallica, zudem leitet er mehrere Musikschul-Filialen in der Region Trier. Was er vom neuen Metallica-Album hält und warum er seinen früheren Nachbarn in Waldweiler dankbar ist.

19.04.2023, 14:40 Uhr

My’tallica-Schlagzeuger Stephan Zender traf auch schon die „echten“ Metallica-Musiker. Foto: Andreas Feichtner

Metallica-Fans brauchen Geduld. Am vergangenen Freitag erschien nach sieben Jahren endlich mal wieder ein neues Album, „72 Seasons“. Für den im Hochwald-Ort Waldweiler aufgewachsenen Stephan Zender heißt das: Spannung, Vorfreude – aber auch etwas Arbeit. „Ich bin schon auf die Auswahl der Songs für die neue M72-Tour gespannt. Da heißt es für mich auch wieder: neue Songs üben“, sagt der 51-Jährige, der bei My’tallica Schlagzeug spielt – die Band gehört zu den gefragtesten Tributebands im Land. Beim Auftritt am Freitag (21. April) in der Trierer Tufa wird es auch zumindest einen Song von der neuen Platte zu hören geben. Und bestimmt auch Klassiker wie „Enter Sandman“ oder „Nothing Else Matters“, es wird schließlich eine Best-of-Show.