How much is the fish? Scooter (hier mit H.P.Baxxter) spielen am 21. Mai in der Rockhal. Einen Tag zuvor wird‘s dort bei Vitalic auch tanzbar. Einen legendären Abend für Prog-Rock-Fans verspricht der Auftritt von Van der Graaf Generator (29. April): Peter Hammill, Guy Evans und Hugh Banton spielten zuletzt 1977 in Luxemburg.