Musizieren : Gitarre, Gesang, Trompete ...

Trier/Bonn Studie: Jeder fünfte musiziert oder singt in der Freizeit.

14,3 Millionen Menschen musizieren in ihrer Freizeit. Anders ausgedrückt: 19 Prozent der Bevölkerung ab sechs Jahren in Deutschland machen hobbymäßig Musik. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Studie, die der Deutsche Musikrat (DMR) und das deutsche Musik-Information (DMZ) in Auftrag gaben. Jetzt liegen die Ergebnisse vor. Sie basieren auf gut 1000 Interviews, die im November und Dezember 2020 durchgeführt wurden. Die Auswirkungen durch Corona sind dabei eher peripher. Von den 26 Seiten der Studie nehmen gerade mal zwei die Situation durch Corona ins Visier.

Immerhin kamen in der anschließenden Fragerunde auch Defizite zur Sprache: Die Auflösung fester Bindungen bleibt auch in der Laienmusik ein deutlich erkanntes, aber nur in Ansätzen gelöstes Problem. Man müsse die Kinder so früh wie möglich mit dem Musizieren zu Hause oder im Verein vertraut machen, sagte Krüger.