Konzert : Die pure Lust am Musizieren

Foto: Backstage Promotion

Saarburg (red) Vor fünf Jahren präsentierten Werner Schmidbauer, Pippo Pollina und Martin Kälberer ihre erste „Süden“-Tour. Mit neuen und alten Liedern bringen sie am Sonntag, 1. März, ab 19 Uhr in der Stadthalle in Saarburg mit „Süden II“ ihre ganz unterschiedlichen Wurzeln und musikalischen Biografien wieder zusammen und beleuchten einige der drängenden und relevanten Themen unserer Zeit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red