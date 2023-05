Konzert am 3. August Songwriterin Suzanne Vega: Die Mutter der MP3s kehrt nach Luxemburg zurück

Sie hat weltbekannte Hits geschrieben, aber auf der Straße wird die New Yorker Songwriterin Suzanne Vega nur selten erkannt. Im Interview spricht sie über ihren alten Nachbarn, Lou Reed und darüber, wie sie zur „Mutter der MP3“ wurde. Nach einem gefeierten Konzert im Juli 2022 in Echternach kehrt sie nun schneller als erwartet zurück in die Großregion.

25.05.2023, 13:56 Uhr

Suzanne Vega gastiert am 10. Juli in Echternach. 2009 spielte sie bereits im Trierer Brunnenhof („Ich erinnere mich noch an das alte Stadttor“). Foto: George Holz

Wer ist „Luka“? Suzanne Vega sagt, wer wirklich das missbrauchte Kind war, um das es in ihrem Hit ging.