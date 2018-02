Sven Regener beim Eifel-Literatur-Festival: Rein in den surrealen Kiez-Kosmos

Frank Lehmann kommt in die Region und mit ihm Karl Schmidt sowie P. Immel und H.R. Ledigt (man achte auf die Aussprache!). Kenn ich nicht, haben sich bei mir noch nicht vorgestellt, und was sind das – bis auf den Schmidt – überhaupt für Namen? könnte ein typischer und berechtigter Eifeler Einwand sein. Schließlich hat sich Sven Regener, Autor und somit geistiger Vater dieser Figuren, bislang sehr rar gemacht im äußersten Westen der Republik. Woher also sollte man ihn und seine Gefolgschaft also kennen?

Das gilt auch für seine Band „Element of Crime“. Die möchte nach vierjähriger Pause dieses Jahr zwar mal wieder ein neues Album herausbringen und auch noch eine Handvoll Konzerte geben, allerdings zwischen Lübeck und Magdeburg. Also nicht gerade um die Ecke. Aber das nur am Rande.

Regener kommt. Zum Eifel-Literatur-Festival. Nach Wittlich. Punkt. Und zwar mit seinem neuesten Roman: „Wiener Straße“ (Verlag Galiani Berlin), der es zuletzt auf die Longlist des Deutschen Buchpreises geschafft hat. „Wiener Straße“ knüpft zwar nicht chronologisch an die Lehmann-Trilogie an (Herr Lehmann, 2001; Neue Vahr Süd, 2004; Der Kleine Bruder, 2008; sowie die Nebenepisode Magical Mystery oder: Die Rückkehr des Karl Schmidt, 2013), fügt sich aber geschmeidig in die Story ein.

Die spielt in der Zeit, als Frank Lehmann im chaotischen Kreuzberg der 80er-Jahre gerade Fuß fassen will. Damals, als die Mauer noch stand und sich im alternativen Multikulti-Viertel allerlei Lebens- und Extremkünstler, Hausbesetzer, Bundeswehrflüchtlinge und Kreativköpfe versammelten – und der Protagonist im Café Einfall einen Putz-Job und darüber einen Platz in der WG bekommen hat. Aber diesmal steht Lehmann nicht alleine im Mittelpunkt, sondern ist eine von mehreren gleichberechtigten Figuren. Oder besser: ziemlich schrägen Vögeln. Aber die kennt man ja schon bei Regener (57), der für sie – in Erinnerung an die eigenen Kreuzberger Zeiten in wilden jungen Jahren – stets ein Faible hat.

Und so kann sich der Leser entspannt auf des Autors Sprachkunst und den eigentümlichen Kiez-Kosmos einlassen, schmunzeln und genießen. Man besucht die Arsch-Art-Galerie, eine heruntergekommene Kneipe, ein besetztes Haus, einen ehemaligen Intimfriseurladen und streift durch die Wiener Straße in Kreuzberg. Man kostet Apfelkuchen wie bei Muttern, erkennt, weshalb er verbrannt ein Kunstwerk wird, lernt einen Schwangerschaftssimulator (Umhänge- oder Mitfühlbauch) kennen, erfährt vom Nutzen einer Kettensäge in der Großstadt, verirrt sich in seitenlangen Sätzen, Gedankenlabyrinthen, Schwachsinn. Und ist erleichtert, dass in der surrealen Welt aus Aktionskünstlern, Hausbesetzern, Punks, Losern, einem geschäftstüchtigen Schwaben, einer Berufsnichte, einem nervtötenden Taxifahrer und einem Berliner Kiez-Bullen zumindest einer den Durchblick und einen kühlen Kopf behält: Frank Lehmann.

Sven Regeners Trip durch die 290 Seiten vergeht wie im Flug. Wie das bei zwei Stunden Lesung sein wird, wird sich bald zeigen. Wie sich ein Konzert von ihm anfühlt? Keine Ahnung! 2011 (beim Fest van Cleef in Trier) ist ja schon sehr lange her. Aber das nur am Rande.

Sven Regener tritt auf beim 13. Eifel-Literatur-Festival 2018 im Atrium in Wittlich – am Dienstag, 8. Mai, 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr). Karten gibt es im TV-Service-Center Trier, unter der TV-Tickethotline 0651/7199–996 sowie unter www.volksfreund.de/tickets. Weitere Festival-Termine unter www.eifel-literatur-festival.de