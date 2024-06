Zeichen von Antjudaismus Synagoge-Figur an der Trierer Liebfrauenkirche: „Man muss das irgendwie erklären“

Interview | Trier · Die mittelalterliche Figur der Synagoge am Portal der Liebfrauenkirche in Trier bewegt immer wieder die Gemüter. Leon Glöckner aus Kenn hat sich in einer längeren schriftlichen Arbeit damit befasst. Dafür erhielt der 20-jährige Student nun im Landtag in Mainz eine Auszeichnung.

20.06.2024 , 11:46 Uhr

Das Portal der Liebfrauenkirche in Trier mit der Ecclesia (links) und der "gefallenen" Synagoge (rechts) Foto: David Kunz