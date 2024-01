Szenische Lesung Tosender Applaus für die Demokratie: So setzte das Theater Trier die Correctiv-Recherche auf der Bühne um

Gleichwohl ist die szenische Lesung „Geheimplan gegen Deutschland“ das, was man in Journalistenkreisen einen Scoop – also eine Exklusivmeldung, die ein Medium vor anderen Medien publiziert – nennt. Denn dem Recherchenetzwerk „Correctiv“ ist es gelungen, eines dieser Treffen aufzudecken und den Spot auf die Fantasien dieser nationalistischen Denker zu richten. Wer sich da am 25. November 2023 im Landhaus Adlon am Lehnitzsee bei Potsdam traf, das waren keine rechten Schläger mit zweifelhaften Tattoos und krimineller Vergangenheit, sondern fast alles Menschen mit bürgerlichen Berufen, oft mit wichtigen Funktionen in der AfD oder in der CDU-nahen, rechts-konservativen Werteunion.