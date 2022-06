ARCHITEKTUR : Aus dem Haustraum wird ein Traumhäuschen

Haus Eifel, Salmtal (Landkreis Bernkastel-Wittlich): Teils mit traditionellen Handwerkstechniken saniertes Haus. Der Scheunenraum wurde erhalten und steht im Kontrast zu den kleinen Räumen des Wohnteils. Ein neues Treppenhaus wurde als „Kiste“ in die Scheune gestellt. Architekt: Dr. Dipl.-Ing. Uli Matthias Herres, Architektin Dipl-Ing Sarah Pape, Herres & Pape Architekten PartGmbB, Salmtal. Foto: Lukas Huneke Photography

Interview Trier Zum Tag der Architektur und zukunftsweisendem Bauen: Warum weniger mehr und zeitlose Schönheit gefragt ist, erklärt der Trierer Architekt Michael Feisthauer.

Am Tag der Architektur können Gebäude besichtigt werden, die sonst verschlossen sind. Mit dieser Initiative möchten die Architektenkammern auf gute und nachhaltige Beispiele aufmerksam machen. Denn beim Bauen geht es künftig um viel mehr, als nur zu dämmen. Es geht um ein kulturelles Umdenken, sagt Michael Feisthauer. Der Architekt und Kammergruppensprecher für Trier und Trier-Saarburg sieht dabei nicht nur seine Zunft in der Verantwortung.

Während auf vielen Baustellen – wie es scheint – gearbeitet wird, als gäbe es kein Morgen, es wird Beton und Styropor verbaut, geht es längst um die Herausforderungen der Zukunft. Was sind die drängendsten Probleme?

Michael Feisthauer: Die Welt verändert sich sehr schnell, und was wir vielleicht aktuell noch beobachten, dass mit Beton- und Verbundstoffen gearbeitet wird, wird es in absehbarer Zeit in der Form nicht mehr geben. Da bin ich mir sicher. Es geht darum, geklebte Verbund- und Dämmstoffe soweit wie möglich, zu vermeiden, also Stoffe, die sich nicht mehr trennen und gut recyceln lassen. Was Sie beschreiben, sind Nachläufer aus einer alten Zeit.

Das Ziel soll sein, die meisten Materialien wieder trennen zu können?

Michael Feisthauer: Alle Komposit-Baustoffe und verklebten Baustoffe muss man am Ende schreddern, weil sie sich nicht trennen und wieder verwerten lassen. Wir sehen das häufig bei Dämmungen. Auf den Beton wird oft Styropor und darauf wieder der Putz geklebt. Die gesamte Außenschale ist damit Sondermüll. Eine Alternative ist der Holzbau, die Dämmung wird zwischen die Holzkonstruktion gelegt und eine Folie darauf geheftet. Das lässt sich alles wieder voneinander trennen. So sollte künftig gebaut werden.

Ferienhaus Kohnshof in Idenheim (Eifelkreis Bitburg-Prüm): Als zweigeschossige Doppelhaushälfte mit Nebengebäude geplant. Zentraler Punkt des Konzeptes war die Vorstellung eines Neubaus mit modernem Scheunencharakter. Architekt: Dipl.-Ing. (FH) Stefan Borne, planungsgruppe HGH Borne + Heinz + Linden PartGmbB, Bitburg. Foto: Julia Bartz

Sollte nicht auch der „Lebenszyklus“ eines Gebäudes verlängert werden?

Michael Feisthauer: Nachhaltigkeit bedeutet, haltbare Architektur zu bauen und zwar nicht nur, was das Material und die Technik angeht, sondern auch, was die Einstellung der Menschen dazu betrifft. Wir Architekten müssen Häuser entwickeln, die in der Akzeptanz der Menschen über viele Jahrzehnte und sogar länger überdauern werden. Das haben uns unsere Vorfahren vorgemacht. Die alten Häuser in den Städten der Toskana gefallen uns zum Beispiel heute noch. Sie sehen aus wie früher und die Menschen haben sie immer nutzen können. Wir müssen weg von einer modischen hin zu einer ästhetisch langlebigen Architektur. Was schön ist, bleibt.

Aber Geschmack wandelt sich.

Michael Feisthauer: Wir sollten keine Gebäude mehr planen, die nur noch einem Zweck dienen können. Wegen der Pandemie standen und stehen oft Büros in Großstädten leer und Firmen versuchen, Wohnungen daraus zu machen. Aber das funktioniert nicht, weil ihre Grundrisse und Konstruktionen dafür nicht geeignet sind. Die Absicht muss sein, ein Gebäude so neutral und flexibel wie möglich zu konstruieren. Gebäude sollen künftig auf viele Anforderungen reagieren können, sollen langlebig in Akzeptanz und Material sein. Aber auch, wenn es nun mal nicht anders geht, zurückbaubar und zerlegbar sein.

Manchmal scheint das nachhaltige Bauen auf die Frage der Energiegewinnung, also zum Beispiel eine Wärmepumpe, reduziert zu werden. Dabei ist es doch viel komplexer.

Michael Feisthauer: Lange Jahre gab es genauso eine Reduktion auf Dämmstoffe. Es wurde suggeriert, gebt so viel Dämmung wie möglich auf euer Haus und ihr habt alles für die Umwelt getan. Diese Betrachtungsweise weist nur in eine Richtung. Das gilt auch für die Ausstattung der Gebäude mit Technik. Ich möchte einmal vorsichtig formulieren, dass es von der Industrie gefördert ist, zu sagen, ihr müsst euer Haus technisieren, damit ihr ökologisch auf dem neuesten Stand seid. Ich bin vielmehr der Meinung, dass wir über traditionelle Bauweisen nachdenken und Gebäude wieder mit weniger Technik ausstatten müssen. Es geht nicht darum, nur die Wärmepumpe laufen zu lassen, sondern es muss über Verschattung nachgedacht werden, über Bauen mit Holz oder auch über traditionelles Bauen mit mehr Masse, zum Beispiel mit mehr Mauerwerk.

Von welchen traditionellen Bauweisen sprechen Sie?

Michael Feisthauer: Offenporiger Ziegel ist zum Beispiel ein tolles Außenmaterial. Es wird momentan in der Industrie darüber nachgedacht, ökologischere Brennverfahren dafür zu entwickeln. Ich glaube, dass wir bald eine Renaissance des Ziegels haben werden – sowohl als hoch dämmender konstruktiver Baustoff als auch als Verkleidungsbaustoff, zum Beispiel als Vorhangfassade, weil er sehr haltbar ist. Wenn wir den Primärenergieverbrauch dann im Verhältnis zur Langlebigkeit betrachten, wird der Ziegel im massiven Bauen wieder einen großen Stellenwert bekommen. Außerdem ist er auch baubiologisch gut und die Menschen fühlen sich darin wohl. Ohne Holz als Baumaterial schmälern zu wollen. Beides hat seine Berechtigung.

Vinothek Heinrichshof, Zeltingen-Rachtig (Landkreis Bernkastel-Wittlich). Für das Erdgeschoss der ehemaligen Villa der Winzerfamilie wurde ein kommunikatives Raumkonzept aus Marken-Showroom, Vinothek und Probiertheke entwickelt. Innenarchitektin: Bettina Kratz, kplus konzept GmbH , Düsseldorf. Foto: kplus konzept, Düsseldorf

Ist ein Holzhaus in 100 Jahren noch gut?

Michael Feisthauer: Ja, wenn es richtig konstruiert ist und der Austausch von Wärme und Feuchtigkeit gut geregelt ist, ist es sehr lange haltbar. Wir haben dabei nicht nur an den Wärmeschutz zu denken, sondern auch daran den Wärmeeintrag zu verringern, um keine Klimaanlagen nutzen zu müssen. Deshalb muss man einen Holzbau auch immer mit Speichermasse versehen, weil man die Trägheit eines Gebäudes im Wärmeaustausch beachten muss. Holz und Lehm ist eine tolle Kombination. Wir können den Lehm als Lehmstein oder als Bekleidung für Innenwände nehmen, um im Winter die Wärme zu speichern und sie im Sommer draußen zu halten. Das ist sehr haltbar. Bayrische Holzbauten halten schon Jahrhunderte – eine enorme Nachhaltigkeit.

Hochschulen forschen zu neuen Materialien aus Pilzen, Algen und mehr. Haben sie eine Chance, bald marktreif zu werden?

Michael Feisthauer: Die Forschung hat sicher ihre Berechtigung, aber es könnte sein, dass es Nischenprodukte bleiben. Wir haben gerade zwei Studenten der Hochschule als Praktikanten, die sehr viele Materialien in ihren Projekten wiederverwenden. Es könnte funktionieren, dass man im großen Stil beim Rückbau Gebäudeteile und Baustoffe lagert und sie nach Bedarf für neue Projekte abruft – etwa die Blechverkleidung von hier und die Fenster von dort nimmt. Das könnte ein großer Zweig werden. Wenn wir das weiterspinnen, könnte es sein, dass es nicht nur Baustoffhändler für neue Materialien, sondern für gebrauchte Bauteile gibt.

Ich könnte mir vorstellen, dass Leser, die mit dem Gedanken spielen, ein Haus zu bauen oder zu sanieren, gerade denken: Das klingt alles interessant. Ziegel, Lehm und alte Bauteile, aber wer kann das bezahlen?

Michael Feisthauer: Bevor wir die Katastrophe der Pandemie hatten, konnten wir Kosten genau beziffern. Es gab tolle Produkte aus Lehm. Das konnte man alles kaufen, berechnen, ausschreiben und einbauen. Jetzt haben wir zusätzlich die Kostenunsicherheit durch den Krieg. Ich hoffe, dass sich das alles wieder normalisiert. Wir sollten die Bauherren trotzdem dazu ermutigen, in traditionellere Richtungen zu denken. Sogar Investoren, die früher nur mit wärmedämmenden Verbundsystemen gearbeitet haben, stellen beim Einsatz von einschaligen, hoch dämmenden Ziegelwänden ohne zusätzlichen Dämmstoff inzwischen zum Beispiel fest, dass die einfachere Bauweise statt der bisher von ihnen favorisierten gegebenenfalls sogar einen zeitlichen Vorteil bringt, weil weniger Arbeitsgänge notwendig sind.

Wo liegen Möglichkeiten im Hinblick auf Unwetter: Dachbegrünungen können zum Beispiel Niederschläge zurückhalten, geben sie verzögert weiter.

Michael Feisthauer: Eine extensive Begrünung, also circa zehn bis zwölf Zentimeter Aufbau auf einem Flachdach speichert das Wasser und gibt es verzögert ab. Es ist ein absolut wichtiges Mittel, um die Kanalisation vor Überlastung zu schützen. Das ist eine etwas teurere Variante als eine Abdeckung mit Kies, aber wir sollten keine flachen Dächer mehr ohne Begrünung machen. Mittlerweile gibt es Systeme, die mit Photovoltaik funktionieren – besser geht es nicht. Begrünte Flachdächer sollte der Gesetzgeber sogar verpflichtend machen, sogar bei Garagen.

Die Versiegelung von Flächen soll reduziert werden. Damit kollidiert das Thema mangelnder Wohnraum. Im Schnitt bewohnt eine Person derzeit fast 48 Quadratmeter. So viel wie noch nie.