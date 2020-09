Künstler : Künstler lassen sich über die Schulter schauen

Trier/Wittlich/Bitburg Kunstinteressierte sind in der ganzen Region zu den jährlichen Tagen der Offenen Ateliers eingeladen – auch im Corona-Jahr.

(urs/aheu) Die lange Tradition einer Veranstaltungsreihe garantiert noch längst keine Fortsetzung im Corona-Jahr. Umso mehr dürften sich Kunstinteressierte freuen, dass die Tage der „Offenen Ateliers“ in 2020 stattfinden. An zwei aufeinander folgenden Wochenenden können sich Kunstfreunde unverbindlich in Werkstätten und Ausstellungsräumen umschauen. Geboten wird eine große Bandbreite künstlerischen Schaffens. Sie umfasst Skulpturen und Objekte, Gemälde, Grafiken, Materialbilder, digitale Collagen und Werke der neuen Medien.

„Für alle Künstler, gleich welcher Richtung, war dieses Jahr besonders schwer“, sagt Jutta Schulte-Gräfen von der Künstlergruppe VulkanEifel in Daun. „Ausstellungen, Kurse, Messen, Konzerte, Lesungen, Theater – alles wurde abgesagt oder verschoben. Viele von uns haben natürlich trotzdem nicht aufgehört, weiter zu arbeiten, meistens von der Öffentlichkeit unbemerkt.“ Doch die Kunst brauche Besucher, Unterstützung, Gespräche und Resonanz. Schulte-Gräfen beteiligt sich deshalb an allen vier Tagen der Offenen Ateliers.

Die Ausstellungsräume und Werkstätten sind an den kommenden zwei Wochenenden geöffnet: Samstag und Sonntag, 19. und 20. sowie 26. und 27. September, jeweils 14 bis 19 Uhr. Allerdings beteiligen sich nicht alle Künstler an allen vier Tagen.

In jedem Fall an allen Terminen vor Ort sein wird Bildhauer Jürgen Waxweiler. Der für Skulpturen wie den „Großen Doppelkopf“ am ­Trarbacher Kreisel bekannte Künstler ist froh, dass sein Skulpturengarten und sein „Atelier im Turm“ wieder für Besucher erreichbar sind. Die Bauarbeiten in der Trarbacher Schottstraße sind zwar im oberen Bereich noch nicht abgeschlossen. Doch vom Rathaus aus können inzwischen auch Fahrzeuge in die Schottstraße fahren.