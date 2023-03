Tanztheater : Vier Elemente, vier Choreographen, vier Tanzsprachen

Probe für die Tanzproduktion „Die vier Elemente“. Foto: theater Trier/Theater Trier

Trier Im Theater Trier feiert am Samstag die neue Tanzproduktion Premiere. Was die Besucher erwartet.

Von Eva-Maria Reuther

In Zeiten drohender Klimakatastrophen und einer zunehmenden Umweltzerstörung stehen naturgemäß die sogenannten vier Elemente wieder ganz oben auf der Agenda. Auch beim Theater Trier, wo am kommenden Wochenende die Tanzproduktion „Die vier Elemente“ Premiere feiert.

Dass der sorgsame Umgang mit Erde, Feuer, Luft und Wasser für Menschen lebenswichtig bleibt, ist allerdings keine neue Erkenntnis. Schon die antiken griechischen Philosophen, in deren kosmologischem Weltbild Natur und Mensch eins waren, wussten um die existenzielle Bedeutung der vier Elemente. In ihrer „Vier-Elemente- Lehre“ entwickelten sie die Theorie eines ausgeglichenen Verhältnisses der vier Grundelemente allen Seins, in denen sich für sie die „Prinzipien des Festen, Flüssigen, Gasförmigen und Glühend Verzehrenden“ darstellten. Zuständig für Erde, Feuer, Luft und Wasser waren in der antiken Welt der Götterhimmel und seine dienstbaren Geister.

In Zeiten systematischer Wissenschaften sind die alten Götter längst aus der Verantwortung entlassen und in den Ruhestand versetzt. Der Blick zweieinhalbtausend Jahre zurück lohnt sich trotzdem. „Die meisten Leiden sind vom Menschen selbst gemacht“. Was der antike Dramatiker Euripides schrieb, ist schockierend gegenwärtig, auch was den zerstörerischen Umgang mit dem irdischen Kosmos und seinen vier Elementen angeht. Zum Glück sind auch dieser Tage nicht nur düstere Nachrichten mit Erde, Feuer, Luft und Wasser verbunden. Seit jeher haben die vier Elemente die europäische Kultur geprägt und Künstler inspiriert, wie jetzt einmal mehr in Trier. Immer wieder wurden Feuer, Wasser, Luft und Erde zum Bild seelischer und geistiger Befindlichkeiten. Man denke nur an Shakespeares Luftgeist Ariel, an den Erdgeist in Goethes „Faust“, an das Wasser als Symbol von Werden und Vergehen etwa in Schuberts Liedern, an das zwielichtige Feuer, das wärmt, Liebe entfacht, Voraussetzung der Zivilisation ist, aber das auch vernichten kann, und in dem auch Waffen geschmiedet werden, wie Siegfrieds magisches Schwert Nothung.

Auch für Roberto Scafati, den Choreographen und Ballettdirektor des Theaters, ist die existenzielle Bedeutung der vier Elemente und ihre widersprüchliche elementare Kraft ein zentrales Thema. Bereits vor ein paar Jahren hatte er sich in einer Produktion dem Wasser gewidmet. „Ich bin vom Wasser fasziniert“, sagt Scafati. Was Wunder: Als Römer hatte er das nasse Element mit dem Meer seit Kindertagen vor der Haustür. Als Mosel bleibt es hierzulande für ihn weiterhin in Sichtweite und im Wortsinn im Fluss. „Die Form des Wassers“ heißt ein Krimi von Scafatis Landsmann Andrea Camilleri. Die „Form des Wassers“ und das „Flüstern“ darin untersucht auch die Protagonistin im gleichnamigen Film des Mexikaners Guillermo del Toro. An der Form und anderen Eigenschaften des zerstörerischen wie lebenspendenden Wassers ist auch der Ballettchef interessiert. Begeistert spricht er von den spannenden Erkenntnissen der Naturwissenschaft über die ganz unterschiedliche Erscheinungsweise des Elements und seine Fähigkeiten. So wie die der Informationsübertragung. Dabei wird das Wasser gleichermaßen zum Kommunikationsmittel wie zum Gedächtnis und Zeitfänger. „Das meiste an uns ist Wasser“, lacht Scafati. „Wasser ist im Übrigen in allem“.

Für die tänzerische Auseinandersetzung mit den drei weiteren Elementen Feuer, Luft und Erde hat Scafati drei international angesehene Choreographen, darunter eine Choreographin engagiert, von denen drei völlig unterschiedliche Tanzsprachen zu erwarten sind.

Der Spanier Gustavo Ramirez Sansano (heute Ballettchef am Stadttheater Bremerhaven) arbeitete mit dem renommierten Alvin Alley American Dance Theatre in New York zusammen sowie dem Nederlands Dans Theater, dem derzeit wichtigsten modernen Tanztheater. Der Österreicher Georg Reischl war Tänzer der legendären Frankfurter Compagnie von William Forsythe, bevor er seine internationale Karriere als Choreograph begann. Aus München kommt die vielfach ausgezeichnete Choreographin Katja Wachter, die inzwischen spartenübergreifend arbeitet und dort an der Theaterakademie Augst Everding unterrichtet.