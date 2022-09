Konzert : Tasten-Tigerin auf dem Grenzgang

Yeol Eum Son beim Konzert in der Europäischen Kunstakademie. Foto: Eva-Maria Reuther

Trier Zum Abschluss ein Highlight: Als Kooperation zwischen Mosel Musikfestival und Kulturkarawane Trier beendete ein Konzert mit der hochvirtuosen koreanischen Pianistin Yeol Eum Son das „My Urban Piano“ Projekt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Eva-Maria Reuther

Sagen wir‘s mal auf Englisch, da ohnehin alle Welt gerade nach London blickt: Mit einem fulminanten Showstopper endete das Konzert der koreanischen Pianistin Yeol Eum Son am Samstag in der Europäischen Kunstakademie (EKA) in Trier.

Auslöser für den begeistert aufbrandenden Spontanapplaus war Nikolai Kapustins halsbrecherische Sonate für Klavier No. 2 in E-Dur. Packend und dynamisch meisterte die Pianistin die hochvirtuose Komposition. Doch von Anfang an. Als Kooperation zwischen der Kulturkarawane Trier und dem Mosel Musikfestival bildete das Klavierkonzert den Abschluss des „My Urban Piano“ Projekts (der TV berichtete) Wegen des kalten und nassen Wetters war das finale Klavierkonzert in einen Atelierraum der EKA verlegt worden.

Der Motivation der Veranstalter, Musik für jedermann zugänglich zu machen, konnte allerdings auch ein mürrischer Wettergott nichts anhaben. „Wir haben hier so viele Talente in der Region, die wir fördern wollen“, erklärte Jochen Leuf, der Geschäftsführer der Karawane zur Begrüßung. Und im Übrigen gehe es darum, auch künftig die Musik möglichst vielen Menschen nahezubringen. So soll im nächsten Jahr das Programm unter anderem durch Führungen für sehbehinderte Menschen und Blinde erweitert werden.

Menschen für Musik zu begeistern und über Musik Verständigung voranzubringen, ist auch das Anliegen von Festival-Intendant Tobias Scharfenberger. Dem rheinland-pfälzischen Kultursommermotto „Ostwind“ entsprechend, standen an diesem Abend Werke des ukrainischen, aber seit seiner Kindheit in Russland lebenden Komponisten Nikolai Kapustin auf dem Programm. „Wir schließen keine russischen Künstler aus“, stellte Scharfenberger klar. Sofern sie keine zu große Nähe zum aktuellen Regime hätten, schränkte er ein. „Wir wollen vielmehr zeigen, was es an Wertvollem und Schönen auch in Russland gibt“.

Für die seit jeher internationale Welt der Kunst und ihren Brückenschlag zwischen Ost und West steht auch Yeol Eum Son. Seit längerer Zeit widmet sich die Pianistin Kapustins wenig bekanntem Werk. Die Koreanerin, die in Hannover studierte, hat inzwischen international mit führenden Orchestern zusammengearbeitet. Mit der hochvirtuosen Pianistin hatte das Mosel Musikfestival an diesem Abend eine Tasten-Tigerin zu Gast, die sich gleichermaßen auf Sanftheit wie Entfesselung verstand.

Als Pionier hat der Pianist und Komponist Kapustin, der selbst als Jazzpianist in einer Moskauer Jazzband spielte, den Jazz für Moskau entdeckt. Sein durchaus traditionell komponiertes Werk stehe immer mit einem Fuß im Jazz, schrieb vor Jahren ein Kritiker. Yeol Eum Sons Spiel stellte in Trier Kapustins Musik auf beide Füße. Dabei verbanden sich Jazz und Tradition zur fesselnden Gangart.

Werke aus ihrem Album „Kapustin“ trug die Pianistin in Trier vor. Einmal mehr bestätigte die Koreanerin ihre Exzellenz. Mit ungeheurer Leichtigkeit meisterte sie schwindelerregende Läufe, musikalische Sturzbäche und waghalsige Übergriffe. Zudem hat sie ein enormes Gefühl für Rhythmen. Wie Rüttelplatten klingen zuweilen die verjazzten Achtel unter ihren Händen. Das allein machte ihr Spiel noch nicht derart eindrucksvoll.

In Kapustins schillernden, zuweilen witzigen Kompositionen verbeugt sich der Komponist nicht nur vor Bach, sondern auch vor Spätromantik und Impressionismus. Mit intelligenter Phrasierung, prägnantem Anschlag und kristallener Klarheit, sowie ihrem sensiblen Einfühlungsvermögen in die Temperamente und Farben der Musik machte die Pianistin die Kompositionen transparent und entdeckte dem Publikum den musikalischen Grenzgänger zwischen europäischer Tradition und dem Jazz der Neuen Welt, der Kapustin war.