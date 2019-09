Filmfestival : Freitag, der 13., verheißt Mord in der Eifel

Daun Das Festival „Tatort-Eifel“ feiert Jubiläum. Zum zehnten Mal gibt sich die Krimi-Prominenz Deutschlands in der Vulkaneifel die Ehre. Und auch der Eifel-Krimi begeht einen runden Geburtstag.

Spätestens seit der Premiere des Krimifestivals „Tatort Eifel“ im Herbst 2002 und dem seitdem nicht abreißenden Erfolg dürfte der Titel kaum mehr strittig sein. Im Zwei-Jahres-Rhythmus zieht das Branchen- und Publikumstreffen die Freunde des gepflegten in die Vulkaneifel – in diesem Herbst bereits zum zehnten Mal.

„Wohl kaum jemand hätte bei der ersten Ausgabe von ‚Tatort Eifel’ gedacht, was für einen – im besten Sinne – spannenden und erfolgreichen Weg das Krimifestival einmal nehmen wird“, sagt der Festivalleiter und Mitbegründer Heinz-Peter Hoffmann. Anfang des Jahrtausends heckte er mit dem Eifel-Krimi-Urgestein Jacques Berndorf die Idee aus, ein Festival zum Thema in der Eifel zu veranstalten.

Zwar musste die Premiere wegen der Terrorschläge am 11. September 2001 um ein Jahr verschoben werden, dem Erfolg von „Tatort Eifel“ schadete dies aber nicht. Schnell mauserte sich die Veranstaltung nicht nur zum Publikumsliebling, sondern auch zum geschätzten Treffpunkt für die Spitze der Krimibranche – sowohl der Literaten als auch der Film- und Fernsehschaffenden. Auch bei der zehnten Auflage trifft sich die nationale und internationale Krimi-Szene auf der festivalbegleitenden Fachtagung in Daun.

Auch der Reigen an kleinen und großen Preisen, der zweijährlich verliehen wird, erfreut sich in der Branche großer Beliebtheit, wobei die Verleihung des Filmpreises Roland sicherlich zu einem der Höhepunkte gehört. Er geht in diesem Jahr an die Reihe „Polizeiruf 110: Rostock“ (der TV berichtete).