Ein Fall aus der Unterwelt Tatort Trier: Wer schreibt den besten Krimi?

Hey, Sie! Pssst! Ja, Sie! Kommen Sie mal näher. Flüsterflüster. Haben Sie heute schon gemordet? Oder einen Mörder gejagt? Flüsterflüster. Nicht in echt. In Gedanken, im Kopfkino. Ist nur so eine Frage. Weil die Menschen, und ganz besonders die Deutschen, offenkundig das Morden und Mörderjagen lieben (und andere Verbrechen).