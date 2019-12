Kostenpflichtiger Inhalt: Kultur : Tefftival in Trier: Reunions und Neuentdeckungen vor ausverkauftem Haus

Reunion mit drei Sängern (von links): Marina Belle, Chris Steil und Bernd Bierbrauer verleihen Triebverzicht ihre Stimme und einen modernen Sound. Foto: TV/Mechthild Schneiders

Trier Traditionell hält das Tefftival ein dickes Überraschungspaket bereit. Und auch diesmal gelingt dem Musiknetzwerk Trier in der ausverkauften Tufa ein ausgeklügelter Mix aus Pop und Rock, aus alten Bekannten und Newcomern.

„Ganz einfach ausprobiern“, das ist an diesem Abend mehr als ein Refrain der Band Triebverzicht. Es ist zugleich das Motto des Tefftivals zu Ehren des 2011 verstorbenen Trierer Musikers Helmut „Teff“ Steffgen, das seit 2012 jährlich am 23. Dezember die Trierer Tufa füllt. Auch in diesem Jahr haben Michael Kernbach und sein Team vom Musiknetzwerk Trier für ihre 400 Gäste etwas Neues ausprobiert. Sie haben ehemalige Bands zu Revivals animiert, einer Newcomerband ein Debüt ermöglicht und bekannte Trierer Musiker gemeinsam auf die Bühne geholt.

„Ausprobiert“ ist auch das Motto von Triebverzicht. Die Trierer Deutschrockband hat nach mehr als 30 Jahren wieder zusammengefunden. Nicht in Urbesetzung – Frontmann Ronnie Griesau starb 2015 mit 52 Jahren –, sondern gleich mit drei Sängern: Bernd Bierbrauer, nach Griesaus Weggang von der Band 1987 sein Nachfolger, Marina Belle und Chris Steil. Die auf neun Musiker angewachsene Band verpasst den 80er-Songs einen modernen Sound, ihr Ursprung ist dennoch unverkennbar – und überaus tanzbar.

Extra Jockel Ternes gewinnt Ehrenpreis Der Ehrenpreis des Musiknetzwerks geht in diesem Jahr an Jockel Ternes vom Independent-Club Lucky‘s Luke in der Luxemburger Straße, der regelmäßig Auftritte von Livebands ermöglicht.

Genau wie die Songs von The Shanes, die sich nach fünf Jahren Bühnenabstinenz neu formiert haben. Mit dabei haben die Musiker um Kornelius Flowers alt bekannte Hardpolka-Nummern wie „The Road To My Horizon“ und „The Haunted House Of Polka“, aber auch das G. G. Allin-Cover „Bite It You Scum“. Und sie spielen mit einer enormen Frische auf, die viele Gäste nicht still stehen lässt. Für alle Fans des Shanes-Frontmanns: Am Freitag, 27. Dezember, ist die Release-Party vom Kornelius-Flowers-Album „Persona Non Grata“ im Petrusbräu Trier.

Eine Institution in Sachen Indierock ist Candy Apple Grey, hervorgegangen aus der 1993er Rockförderpreis-Gewinnerband She never complains. Benannt nach dem 1986er Album der Alternative-Rockband Hüsker Dü hat ihre Musik ihre Wurzeln in dieser Zeit, rockig, deftig, direkt und – im Gegensatz zum Opener – melodieverliebt. Sänger Udo Neyses und seine Musiker brauchen nur ein paar Takte, um ihr Publikum mitzureißen. Auch hier wird es etwas retro – und auch härter, als Gründungsmitglied Uwe Heil zu den Saiten und dem Mikro greift.

Die Eröffnung gelingt eher brachial. Die „Curtains“ öffnen sich pünktlich, aber lautstark. Treibend der Rhythmus von Drummer Frederik Wendt, den Bassist Lukas Schaaf unterstreicht, dazu der gutturale Gesang von Marco Hausdorf, der immer wieder in Schreien ausartet. Ihren Sound zu den sozialkritischen Texten beschreibt I.NO.Y als Mix aus Metalcore, Djent and Progressive Metal. Aber die Fünf können auch melodischer, wie das Stück „Time“ verrät. Erstaunlich ihre Professionalität, ist der Gig in der Tufa doch der allererste dieser Band, die erst seit Sommer in den neuen Räumen des Musiknetzwerks probt.

Ihr Auftritt schreit genauso nach Wiederholung wie der von Kernbachs All-Star-Band The Korrekt-ness – eine Hommage an den bekanntesten 80er-Clubs der Region, dem Korrekt in Trier. Die auch gleich mit einem musikalischen Leckerbissen loslegen, der viel Pathos in Stimme und am Saxofon (Christoph Schwind) verlangt: „A Girl Called Johnny“ von den Waterboys. Gefolgt von populären 80er-Songs wie „Call me“ (Blondie) mit Anke und Julia Beuth am Mikro und „Pale Shelter“ (Tears of Fears) mit Michael Kernbach und „I Ran“ (A Flock of Seagulls) mit Cornelius Flowers. Für den Rhythmus sind Michael Stein (Drums), Erny Sauber (Percussions) und Heiko Wilhelmus an der Gitarre zuständig.

Dass Daniel Selbersüß nicht nur am Keyboard (zusammen mit Michael Schneider) ein Virtuose ist, sondern auch stimmlich was drauf hat, zeigt er mit Sisters of Mercys „This Corrosion“. Und Jimi Berlin alias Uwe Reinhard beweist mit „Shout To The Top“ (The Style Council) seine Entertainerqualitäten.