Am Samstag, 9. Juli, ab 15 Uhr : Tefftival: Open-Air-Premiere mit Trierer Legenden und Rückkehrern

Mit dabei beim Tefftival: Spy Kowlik. Foto: Spy Kowlik

Trier Zwei Rückkehrer nach über drei Jahrzehnten, ein weiterer nach acht Jahren - dazu ein bunter Mix aus deutschsprachigem Rock, Ska-Punk, Indie und virtuosen Gitarrenklängen: Das Tefftival präsentiert sich am Samstag, 9. Juli, erstmals als spannendes Sommer-Open-Air vor der Tufa.

Nach gleich zwei Corona-Pausen meldet sich das Tefftival, das traditionelle Reunion-Festival der Trierer Musikszene zu Ehren des unvergessenen Helmut "Teff" Steffgen, in diesem Jahr zweimal zurück. Am 23. Dezember mit der Jubliäumsausgabe 10 Jahre Tefftival und schon am Samstag, 9. Juli, mit einem tollen Mix aus vergangenen und heutigen Bands, zum ersten Mal im Open-Air- und XXL-Format im Tufa-Innenhof. Das Festival beginnt um 15 Uhr mit der ersten Band, Schluss ist um 22 Uhr. Ausrichter ist der gemeinnützige Verein Musiknetzwerk Trier, der kulturelle Projekte in der Region fördert.

Den Auftakt machen GROOVE IMPROVE - Stephan "Steff" Völpel und Johnny Weber sind zwei Trierer Gitarrenlegenden, die den Zuschauern mit ihrem virtuosen Fingerzauber einen gechillten Einstieg in ein laaaanges Tefftival bescheren werden.

Groove Improve eröffnen das Festival. Foto: Gitte Buddig

Das Mutter-Tochter-Duo FATIMARIE präsentiert eine ganze Satteltasche voller eigener und eingemeindeter Country- und American-Folk-Songs in deutscher und englischer Sprache in perfektem Satzgesang.

FINBOGASTAN sind eine Instrumental-Band aus Trier, die Indie-Rock und Krautrock-Elemente verbindet und in einen neuen Kontext setzt. Im klassischen Rock’n’Roll Line-up mit Gitarre, Bass und Standdrum liefert man atmosphärisch rockenden, psychedelischen Sound.

Weit zurück in die 1980er Jahre führt die Band VIEZNOAS, die sich, trotz des Namens, in der Hauptsache mit geradlinigem (Hoch-)Deutschrock eine treue Fangemeinde erspielen konnte und mit Songs wie "Ungeschminkt" oder "Nur fliegen ist schöner" Lieder präsentieren wird, die viele Konzertgängern aus dieser Zeit noch komplett auf der internen Festplatte gespeichert haben.

Ein Schritt aus den 00er Jahren bis ins Hier und Jetzt liefert das Doppelkonzert der Bands MY FIRST ROBOT und ANDERLAND um den inzwischen in London lebenden Ex-Trierer Ivan Beres (Synthesizer, Bass) und den Trierer Musiker Jimmy Feichtner. Extrem tanzbare, elektrische Grooves treffen auf Post-Punk-Gitarren und exzellentes Songwriting. my first robot wird zum ersten Mal seit acht Jahren live auftreten, mit einem Schwerpunkt auf dem vor zehn Jahren erschienen Debüt-Album „Earth Calls“ – extra fürs Tefftival.

Rückkehr fürs Tefftival: My First Robot spielen nach über acht Jahren Pause wieder live. Foto: Archiv/Martin Wettig Foto: g_kultur <g_kultur@volksfreund.de>

So verhält es sich auch mit den Titeln der KIESSLING BAND, die in diesem Jahr in Originalbesetzung noch einmal die großartigen Texte und Songs spielt, die sie gemeinsam mit ihrem viel zu früh verstorbenen Frontmann Michael Kiessling geschaffen haben. Eine vermutlich letzte Gelegenheit, diese Werke noch einmal live zu sehen.

Zum Schluss feiert SPY KOWLIK ihr 20-jähriges Bestehen nach. Triers dienstälteste Ska-Punk-Band um Sänger James Marsh wird bis 22 Uhr spielen - dann ist drinnen Feierabend. Die Party geht danach aber in der Tufa weiter - mit DJs der „Anti-Disco-Mafia“ und einer Hommage an wilde Partyzeiten im Exhaus.