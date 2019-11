Festivals : Tefftival: Mit „Triebverzicht“ und Shanes-Rückkehr

Trier (AF) Der 23. Dezember ist in Trier jährlich für einige Traditionsveranstaltungen gesetzt – darunter Guildo Horn (Europahalle) oder „Christmas Moments“ (Arena). Auch das „Tefftival“, initiiert als Hommage an den 2011 verstorbenen Trierer Rockmusiker Helmut „Teff“ Steffgen, ist zur Institution geworden.

Das Programm der achten Auflage im großen Tufa-Saal steht fest: Nach drei Jahren Pause werden die Shanes wieder auftreten – die Trierer Hardpolka-Band hat sich deutschlandweit einen Namen gemacht und viele andere Bands inspiriert. Eine deutlich längere Pause liegt hinter „Triebverzicht“ – die Trierer waren in den 80ern auf den Bühnen der Großregion unterwegs. Als „Triebverzicht & Friends“ spielen sie in teilweise neuer Besetzung. Mit Candy Apple Grey spielt zudem eine der dienstältesten Indierock-Bands der Region. Härtere Klänge gibt’s von der Newcomerband I.NO.Y, die in einem der Probenräume des ausrichtenden Musiknetzwerks Trier am Programm arbeitet. Und auch ein paar Coversongs werden zu hören sein – beim ersten Auftritt von THE KORREKT-NESS, benannt nach einem der bekanntesten 80er-Clubs der Region, dem „Korrekt“ in Trier.