Ausstellung „Tell me more“ im Stadtmuseum Trierer Kunstgeschichte: Von der Beuys-Aktion und dem Stelldichein am „Wein-Stand“ (Bildergalerie)

Die staunende Nachwelt kann diesen bis heute spektakulären Teil der Trierer Geschichte anhand von Fotos und eines Filmmitschnitts in der aktuellen Ausstellung des Simeonstifts „erleben“. Ihr Titel „Tell Me More – Bilder erzählen Geschichte“ zielt darauf auf das ab, was wir schon wussten: Bilder haben mehr zu sagen, als es zunächst scheint.