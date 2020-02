Vorgemerkt! : The Offspring und The Menzingers: Zweimal US-Punk in der Rockhal

The Offspring und The Menzingers: Zweimal US-Punk in der Rockhal

The Offspring und The Menzingers, 9. Juni 2020, 20 Uhr, Rockhal Esch sur Alzette, Einlass: 19 Uhr

The Offspring hält den Punk-Geist am Leben und kommt in das Großherzogtum. Nach ihrem ersten Auftritt im Jahr 2018 kehrt die kalifornische Band mit neuer Musik zurück. The Offspring‘s metall-beeinflusster Punk wurde 1994 zu einer populären Sensation und verkaufte über vier Millionen Alben bei einem unabhängigen Plattenlabel. Zu den bekanntesten Hits zählen „You’re Gonna Go Far, Kid“, „Self Esteem“ und „Pretty Fly (for a White Guy)“.