Junges Theater Theater baut die Schwellen ab

Knapp jeder dritte Theaterbesucher in Trier gehört zum Kreis der Studierenden, der Azubis oder der Schülerinnen und Schüler. Die gute Quote hat damit zu tun, dass das landläufig „Weihnachtsmärchen“ genannte Familienstück alle Jahre wieder die am meisten nachgefragte Produktion der ganzen Spielzeit ist. Nun nimmt das Theater das junge Publikum noch stärker in den Blick und hat dafür auch seine Theaterpädagogik (die nun Kulturvermittlung heißt) neu strukturiert. Erstmals legt es für „Junges Theater & Kulturvermittlung“ ein eigenes, 60-seitiges Spielzeitheft auf und präsentiert gebündelt und erweitert die Angebote aller Sparten für junge Leute, vom Kita-Kind bis zur Oberstufenschülerin. „Im Theater werden Erfahrungen gemacht, die ein Leben lang bereichern können“, sagte der zuständige neue Co-Intendant Lajos Wenzel bei der Vorstellung des Programms im sommerlichen Theatergarten bei Erdbeertörtchen an festlich gedecktem Tisch. Ab sofort würden alle Sparten Vorstellungen für alle Altersstufen anbieten und daneben weitere Events der Kulturvermittlung.