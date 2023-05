Theater in der Stadt Luxemburg Von Schwanensee bis Atomwaffenverbot – diese Aufführungen in Luxemburg sollte man nicht verpassen

Nach dem Motto „Das ist dein Haus“ will Tom Leick-Burns, der Intendant der Theater der Stadt Luxemburg (Grand Théâtre und Théâtre des Capucins) seinem Publikum auch in der kommenden Spielzeit ein facettenreiches Programm bieten, das auf die vielfältigen Bedürfnisse einer sich wandelnden Gesellschaft reagiert. Spannende Produktionen aus Musiktheater, Schauspiel und Tanz spiegeln in zeitgenössischen Ästhetiken und neuen Dramaturgien gesellschaftliche Umbrüche und Veränderungen. Zur Diskussion steht zudem das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft.