Philharmonisches Orchester der Stadt Trier 8. Sinfoniekonzert des Trierer Theaters: Romantische Sehnsucht und ein Hochseilakrobat am Klavier

Die Sehnsucht der Welt wird Klang im 3. Satz von Johannes Brahms Symphonie Nr. 3 in F-Dur op. 90. In ihm verbindet sich das Sehnen des Individuums mit der universellen romantischen Sehnsucht nach der Weltseele. Wunderbar vergegenwärtigten das am Donnerstagabend die Musiker des Philharmonischen Orchesters der Stadt Trier unter der Leitung von Generalmusikdirektor Jochem Hochstenbach beim 8. Sinfoniekonzert des Theater Trier. Schon wegen dieses einen mit feinster Sensibilität musizierten Satzes geriet der Konzertabend in der Trierer Europahalle zum Ereignis.