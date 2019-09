Theater : Wer ist hier anders?

Trier Ein Hollywood-Klassiker über zwei ungleiche Brüder – und bitte keine Vergleiche mit Dustin Hoffman oder Tom Cruise: Wie das Theater Trier „Rain Man“ auf die Bühne bringen will.

Das Schauspiel von Dan Gordon, das in Trier von Alexandra Marisa Wilcke inszeniert wird und das am Samstag Premiere im Großen Haus feiert, basiert auf dem Spielfilm. Es ist die Geschichte des geldfixierten Egozentrikers Charlie Babbit, der erst nach dem Tod des verhassten Vaters seinen Bruder Raymond kennenlernt – Charlie geht beim Nachlass leer aus, Raymond erbt Millionen, hat aber kein Interesse an Geld. Charlie, der in Trier von Dimetrio-Giovanni Rupp gespielt wird, reist mit Raymond durch den Westen der USA. Eine größere Rolle spielt auch Charlies Freundin Susan, die in Trier von Anna Pircher gespielt wird. Pircher und Rupp begeisterten in der vergangenen Spielzeit schon in „Blue Jeans“, aber das nur am Rande. Raymond und Charlie kommen sich näher, aber mehr wird nicht verraten.„Mir ist es wichtig, die Geschichte der beiden Brüder zu erzählen. Das ist es, was mich berührt und auch fasziniert“, sagt Regisseurin Alexandra Marisa Wilcke, die die Rolle der Anna selbst schon bei der sehr erfolgreichen Inszenierung vor neun Jahren in Stuttgart gespielt hat, damals inszeniert von Manfred Langner. „Im Theater habe ich andere Mittel als im Film, wo ein Ausschnitt durch die Kamera gezeigt wird und ein anderer Realismus hergestellt wird. Im Theater spiele ich viel mehr mit der Fantasie der Zuschauer“, sagt Wilcke, die sich vor allem als Schauspielerin, Sängerin und Synchronsprecherin (unter anderem von Kate Winslet, Juliette Lewis und Charlize Theron) einen Namen gemacht hat. Für die Inszenierung hat Wilcke die Musiktherapeutin Sandra Homberger als Fachberaterin engagiert, die seit Jahrzehnten mit Autisten zusammenarbeitet. So begann die Vorbereitung auf „Rain Man“ für das Ensemble auch schon im Juni mit einem zweieinhalbtägigen Workshop mit Sandra Homberger.