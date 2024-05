„Ein schwieriger Ort – aber er fasziniert mich“ Warum das Schauspiel „Der Geruch von Wut“ des Theaters Trier in der Skatehalle aufgeführt wird

Trie · Neue Spielstätte für ein neues Stück: Paul Hess inszeniert „Der Geruch von Wut“ in der Skatehalle in Trier. Vorlage ist der gleichnamige Roman des Italieners Gabriele Clima; die Bühnenfassung, die in Trier uraufgeführt wird, stammt von Lara Fritz und Philipp Matthias Müller. Warum der Regisseur sich diesen besonderen Spielort ausgesucht hat und was – oder wen – er mit dem Stück erreichen will.

10.05.2024 , 10:58 Uhr

Die Schauspieler des Theaters Trier – im Vordergrund Florian Voigt – proben in der Skatehalle Trier für das Stück „Der Geruch von Wut“, in dem es um einen Jugendlichen geht, der mit dem Verlust seines Vaters zu kämpfen hat und dabei an eine rechte Gruppierung gerät. Foto: Theater Trier

Von Dr. Rainer Nolden