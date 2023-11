Theater-Aufführung „Der Trafikant“ kommt auf die Trierer Bühne

„Der Trafikant“ von Robert Seethaler hat diese Woche am Trierer Theater Premiere. Die Geschichte erzählt vom 17-jährigen Franz Huchel, der 1937 aus dem Salzburger Land nach Wien kommt, in einem Zeitungs- und Tabakladen – der „Trafik“ – in die Lehre geht, sich verliebt und auf schmerzliche Weise in die politischen Ereignisse des nationalsozialistischen Österreich hineingezogen wird. Der Entwicklungsroman von 2012 ist vielerorts Schullektüre, wurde 2017 verfilmt und erobert nun immer mehr Bühnen. In Trier inszeniert Christina Gegenbauer die von Seethaler selbst geschaffene Bühnenfassung in der Europäischen Kunstakademie (EKA). Die Regisseurin war bereits vergangenes Jahr mit Brechts „Der gute Mensch von Sezuan“ am Trierer Theater zu Gast und erhielt dafür kürzlich eine Nominierung für den Preis der Theatermaske.