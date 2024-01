Ballett-Premiere Allerhand Gebabbel und der Turmbau zu Babel

Arte-Seher wissen mehr. Film-Freaks, die sich öfter in dem bekannten Kultur-Kanal umtun, kennen die fröhliche App der „Babbel“ Online-Sprachkurse, die ihnen so manchen Klassiker präsentieren. „Gebabbelt“ wird auch sonst. „Babbel net“, heißt es in Mainz, wenn jemand nervt, und Bulent Ceylan hat sich das sogar für seine ganze Comedy-Schau vorgenommen.