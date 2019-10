Kostenpflichtiger Inhalt: Theater : Keine Angst vor dem Trierer Aladin!

Kim Langner, Tochter des Intendanten Manfred Langner, und Axel Weidemann inszenieren auch in dieser Spielzeit das Weihnachtsmärchen. Foto: TV/Katharina de Mos

Trier Bald startet am Theater das Weihnachtsmärchen „Aladin und die Wunderlampe“. Während der Held im Originaltext ein lüsterner, skrupelloser, geldgieriger Taugenichts ist, könnten Kinder von dem Trierer Aladin noch so manches lernen.

Achja! Aladin und seine gute alte Wunderlampe! Ein Klassiker des Kindertheaters feiert am Mittwoch, 6. November, im Trierer Theater Premiere. Aladin. Tausend mal gehört. Tausend mal gesehen. Stand schließlich in „Tausendundeine Nacht“. Einem mehr als 1750 Jahre alten Klassiker der Weltliteratur. Ist ja auch ein sympathischer Typ dieser Aladin. Kein Wunder, dass Disney den Stoff gleich mehrfach verfilmte.

All das könnte man meinen – und läge dabei grandios daneben. Denn zum einen ist die Story mitnichten so alt: Im arabischen Original von „Tausendundeine Nacht“ taucht sie nicht auf. Erst der französische Übersetzer Antoine Galland fügte sie der berühmten morgenländischen Geschichtensammlung im 18. Jahrhundert hinzu.

Zum anderen ist der Original-Aladin alles andere als sympathisch. Würde man ihn heute für Kinder so auf die Bühne bringen, wie Galland ihn aufzeichnete, gäbe das einen ordentlichen Theaterskandal.

Das Original: Sex und Blut, nichts für Kinder!

„Ich habe das Original gelesen und war relativ entstetzt“, sagt Regisseurin Kim Langner, die Aladin daher nun gemeinsam mit Axel Weidemann in einer ganz eigenen Fassung auf die Trierer Bühne bringt. Im Ursprungstext dreht sich vieles um Geld, Gewalt und Sex. Auch die Moral von der Geschicht’ erschließt sich dem modernen Menschen nicht.

Aladins Vater stirbt, weil er sich so über seinen Sohn grämt – einen Herumtreiber, der nur Ärger macht. Statt seiner Mutter, die nun als Spinnerin den Lebensunterhalt für beide erwirtschaften muss, unter die Arme zu greifen, führt Aladin einfach weiter seinen nichtsnutzigen Lebenswandel. In die Prinzessin namens Badrulbudur verliebt er sich als lüsterner Spanner, der die junge Frau heimlich beim Nacktbaden beobachtet. Ganz ohne sie kennengelernt zu haben, entsteht so wegen ihres hübschen Körpers der dringende Wunsch, sie zu heiraten.

„Es gab ganz viele Stellen, bei denen wir dachten: Ach du liebe Güte“, sagt Weidemann. Dazu dürfte auch zählen, dass Aladin die Prinzessin und ihren Bräutigam in der Hochzeitsnacht entführt, um sich selbst neben die Schöne ins Bett zu legen, die daraufhin – verständlicherweise – völlig verstört ist. Damit Aladin die Begehrte dann noch bekommt, besticht seine Mutter den Sultan mit Unmengen Gold und 80 Sklaven.

Dann wäre da noch das blutige Ende des Zauberers. Und Handlungsstränge, die einfach nicht einleuchten: So schließt der böse Zauberer, der die Lampe doch so wahnsinnig dringend aus der Höhle in seinen Besitz bringen wollte, Aladin samt Lampe und seinem Zauberring (der so ziemlich das gleiche kann wie die Lampe) in der Höhle ein, reist ab nach Afrika und vergisst die ganze Story für viele Jahre. Däh?

Bunte Kostüme und eine fantasievolle Geschichte, die (zum Glück) weit vom Original abweicht: „Aladin und die Wunderlampe“ ist bald am Trierer Theater zu sehen. Foto: Theater

„Das ist schon sehr seltsam“, finden die Regisseure, die sich daher sehr bewusst entschieden haben, eine andere, viel schönere Geschichte zu erzählen über einen Aladin, von dem Kinder etwas lernen können. Zum Beispiel über Freundschaft. Oder Ehrlichkeit. Zudem haben sie eine neue Rahmenhandlung geschaffen.

Der Trierer Aladin (ab hier geeignet für Kinder ab fünf)

Der Aladin, der bald im Trierer Theater zu sehen ist, ist ein lieber junger Mann, der seiner Mutter – einer Heilerin – hilft, wo er nur kann. Die beiden leben in der malerischen Stadt Baklawa. Der Sultan ist gutmütig, aber er steht unter dem Einfluss des bösartigen Großwesirs. Dieser hat zudem den Skarabäus aus dem Palast entführt. Das ist ein Käfer, der der Stadt Glück bringt: Wenn er sein Lied singt, blüht die Wüste. Seit der Käfer verschwunden ist, geht es der Stadt und ihren Bewohnern immer schlechter. Auch der unbeschwerte Aladin und seine herzensgute Mutter müssen in großer Armut leben.

Der böse Großwesir will seine Macht noch vergrößern: Seit Jahren versucht er, in den Besitz einer zauberhaften Wunderlampe zu kommen. Darin lebt der magische Jinni, der seinem Besitzer und Meister alle Wünsche erfüllen muss. Mithilfe des entführten Käfers findet der böse Großwesir heraus, dass nur Aladin ihm helfen kann, an die Lampe zu kommen. Dieser ist jedoch mit den Gedanken gerade ganz woanders: Er hat sich unsterblich in die schöne Prinzessin Jalaila verliebt (für die er zwar schon schwärmt, seit er auf dem Basar Fanartikel mit ihrem Foto sah, doch so richtig funkt es erst, als die beiden sich treffen). Blöd nur, dass auch der böse Großwesir Jalaila zur Frau nehmen will…

Das Kinderstück Aladin und die Wunderlampe ist bald am Trierer Theater zu sehen. Fotos: Theater Trier. Foto: Theater Trier/Theater trier

Wird es Aladin gelingen, die Wunderlampe vor dem Großwesir zu bekommen? Hat die Liebe zwischen Prinzessin Jalaila und dem armen Aladin eine Chance? Und wie kann der Bösewicht besiegt werden?

Kinder und Junggebliebene ab fünf können das bald in 70 pausenlosen Minuten herausfinden. 31 Termine sind geplant. Noch gibt es Karten. Nach dem Erfolg des letzten Kinderstücks liegt die Auslastung schon jetzt bei 80 Prozent. Mit rund 20 000 Zuschauern und einem Überschuss von 113 000 Euro war der „Zauberer von Oz“ (Regie: ebenfalls Kim Langner und Axel Weidemann) das erfolgreichste Stück der vorigen Spielzeit. Erneut wollen die Regisseure dem Publikum Gelegenheit geben, den Helden auf der Bühne zu helfen, alle Abenteuer heil zu überstehen. Auch zu lachen wird es reichlich geben. Nicht nur für Kinder – ist Aladin doch als buntes, fantasiereiches Stück für die ganze Familie konzipiert.