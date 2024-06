„Wow! Ein echter Hund!“ Mit „Shakespeare in Love“ betritt das Theater Trier das Neuland des Augustinerhofs

Schreibblockade. Fast jeder Autor wird irgendwann mal davon überfallen. Selbst Shakespeare hat damit zu kämpfen. Seit Wochen müht er sich schon ab mit einer Komödie, die den Arbeitstitel „Romeo und Ethel, die Piratentochter“ trägt. Ein Auftragswerk für den Theaterbesitzer Philip Henslow, der bis über beide Ohren verschuldet ist und unbedingt einen Blockbuster braucht, um sein Haus aus der Pleite zu führen. Da kommt ihm dieser Jungspund Will Shakespeare, den es aus einem Kaff namens Stratford in die englische Hauptstadt verschlagen hat, wo er mit einigen Komödien schon ein bisschen Erfolg hat einheimsen können, gerade recht: Von ihm will er sich einen Hit maßschneidern lassen. Leider verrutscht die geplante Komödie ins Tragische, als Shakespeare die junge Adlige Viola kennenlernt, in die er sich rettungslos verliebt.