Theater : „Ich fürchte mich nicht, vor nichts und niemandem“

Trier Das Theater Trier inszeniert „Marlene“ als eine Hommage an die große Bühnenkünstlerin aus Berlin, die sich aktiv gegen Hitler-Deutschland engagierte und als emanzipierte Frau zur Ikone wurde.

Wie sich ein Shitstorm anfühlt, das musste Marlene Dietrich bereits Jahrzehnte vor dem Internet erleben. Hass, Drohungen und anonyme Hetze begleiteten die Berliner Schauspielerin, die von 1930 an in Hollywood Karriere machte und Hitler-Deutschland die kalte Schulter zeigte, immer wieder. Die Frau, die kurz vor Kriegsbeginn ihre deutsche Staatsbürgerschaft zurückgab, für US-Truppen sang und Geflüchtete im Krieg unterstützte, war auch 1960 noch in der Heimat als Vaterlandsverräterin verschrien. „Marlene raus“, „Marlene go home“ schlug es ihr entgegen, als sie zum Auftakt ihrer Europa-Tournee als Sängerin nach dem Krieg erstmals wieder nach Berlin kam. Ein aufwühlender Moment, den das Theater Trier nun auf die Bühne in der Europäischen Kunstakademie (EKA) in Trier bringt.

Stephanie Theiß bringt diese Marlene zum Glänzen: 90 Minuten lang, ohne Pause, ist sie als eine sprachgewaltige Diva präsent, die ihre eigene Inszenierung bis ins Detail selbst bestimmt, die sinniert, seufzt und singt. Ihre langsamen souveränen Gesten, der Augenaufschlag und die tiefen Verbeugungen vor dem Publikum erinnern tatsächlich an die große Marlene Dietrich. Penibel studiert diese Frau die scheinbar spontane Blumenübergabe (Lara Fritz, Luisa Gärtner, Lana Zehren) für den Applaus des Abends ein, herrscht ihre Assistentin an und legt sich Antworten zurecht, die sie dem Reporter der New York Times zu geben gedenkt. Aber dann der Auftritt: All die bekannten Lieder, vom schmissigen „Boys in the backroom“, das Theiß nach schier endlos gehaltenem Finalton den ersten Applaus des Publikums einbringt, bis zum melancholischen „Wenn ich mir was wünschen dürfte“, sensibel begleitet von Angela Händel am Flügel (musikalische Leitung) und Peter Kasper am Kontrabass. Theiß gelingen die temperamentvollen, vor Selbstbewusstsein strotzenden Songs noch wirkungsvoller als die traurigen wie „Sag mir, wo die Blumen sind“, in denen gesprochene oder gehauchte Worte die Melodie an manchen Stellen ersetzen. Treffend auch: die authentischen Kostüme vom weißen Nerz bis zum hautfarbenen Paillettenkleid (Kostüme: Yvonne Wallitzer).