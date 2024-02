„Bei Hitlers brennt noch Licht …“ Das war die Premiere des neuen Schauspiels am Trierer Kornmarkt

So weit die Rahmenhandlung des neuen Schauspiels „Weil die Zeit fiebert und schreit“ im Kasino am Kornmarkt, das erkennbar bemüht ist, einen roten Faden zwischen den 25 Liedern und Gedichten zu spinnen, die in die Goldenen Zwanziger des vorigen Jahrhunderts führen und sich so gar nicht gestrig anhören. Kurt Tucholsky, Bertolt Brecht, Erika Mann und Mascha Kaléko haben erlebt, wie die Weimarer Republik in den Abgrund schlitterte – und genau davor will das Trierer Theater mit diesem Abend warnen und aufrütteln. Wobei es beim Premierenpublikum am Donnerstag nicht lange rütteln musste, um die Gefahr eines Rechtsrucks deutlich zu machen. Die 100 Zuschauer spendeten reichlich Zwischenapplaus und bejubelten die Darbietungen.