Theater : Seelenstriptease hinter Gittern

Hinter Gittern spielt „Intra muros“, das nächste Schauspiel des Trierer Theaters. Foto: kimmling klaus

Trier Kim Langner inszeniert im Trierer Theater „Intra muros“, ein Schauspiel des französischen Dramatikers Alexis Michalik. Es sei für sie „eine Liebeserklärung ans Theater“, sagt Langner.

Das Gefängnis, als literarischer Topos, ist ein ebenso konkreter wie abstrakter Ort. Hier landen die am und im Leben (vorerst) Gescheiterten, in der Hoffnung, irgendwann außerhalb der Mauern wieder Fuß fassen zu können. Manchmal kommen auch jene dorthin, und zwar freiwillig, die aus einem Tief in ihrem Leben und ihrer Karriere wieder herauskommen wollen. Das ist die Ausgangssituation von „Intra muros“, einem Stück des preisgekrönten französischen Dramatikers und Schauspielers Alexis Michalik, dessen deutschsprachige Erstaufführung in der Europäischen Kunstakademie stattfindet und von Kim Langner inszeniert wird.

„Wir sind allerdings nur relativ kurz im Gefängnis“, stellt die Regisseurin gleich klar. Das, was hinter Gittern passiert, sei nur die Rahmenhandlung, ansonsten gebe es viele Orts- und Zeitsprünge an insgesamt rund 60 Spielorten. Klingt kompliziert. Kann das Publikum da problemlos folgen? „Ich hoffe doch sehr“, schmunzelt Langner. „Wenn ich meinen Job richtig gemacht habe, dann sollte das möglich sein.“ Die unterschiedlichen Räume würden durch wenige Requisiten, Lichteffekte und das Spiel der zwei Schauspielerinnen und drei Schauspieler gestaltet.

Der Mann, der freiwillig ins Gefängnis geht, um dort Sozialarbeit zu leisten, ist ein einst erfolgreicher, inzwischen jedoch ziemlich glückloser Regisseur und Schauspieler, der den Insassen der Haftanstalt einen Theaterworkshop zwecks Resozialisierung anbietet. Man merke Richard, so sein Name, an, dass er ziemlich unten angekommen sei, nicht nur beruflich, sondern auch privat, erzählt Kim Langner. Doch im Laufe des Workshops gewinne er mehr und mehr sein Selbstvertrauen zurück, sodass man sich am Ende die Frage stellen müsse, ob diese Theaterarbeit „Intra muros“ letztlich nicht ein Stück Selbsttherapie für einen abgehalfterten Künstler gewesen sei.

Aber nicht nur Richard, so die Regisseurin, habe am Ende ein paar Erkenntnisse gewonnen, sondern auch die anderen konnten, jede(r) auf ihre oder seine Weise, von dem Workshop samt Seelenstriptease hinter Gittern profitieren. „Intra muros“ habe eine recht spezielle Erzählweise, die sehr an einen Film erinnert mit den raschen Szenen- und Ortswechseln. Doch im Grunde „ist das Stück, so wie ich es verstanden habe, eine Liebeserklärung ans Theater oder an Kunst und Emotionen im Allgemeinen. Und es wäre schön, wenn das Publikum am Ende auch zur Erkenntnis käme, dass das, was es gesehen hat, die Welt verändert hat.“ Das weckt große Erwartungen und klingt nach ambitiösen Zielen. „Oh je, hoffentlich habe ich jetzt nicht zu viel versprochen“, sagt sie lachend.

Einen weiteren Wunsch hat Kim Langer, die bisher in Trier auf die Weihnachtsmärchen abonniert war und mit „Intra muros“ ihre erste Inszenierung „für Erwachsene“ präsentiert: „Es wäre cool, wenn man das Stück auch mal vor richtigen Gefangenen spielen könnte“, sagt sie. „Und es wäre bestimmt auch ungeheuer interessant zu sehen, wie dieses spezielle Publikum auf ein Stück reagiert, das ja unmittelbar ihre eigene Lebenswelt widerspiegelt.“

Eigentlich hätte „Intra muros“, das Langner auch ins Deutsche übersetzt hat, bereits vor zwei Jahren Premiere haben sollen, musste allerdings wie so viele andere Produktionen aus bekannten Gründen verschoben werden. Eine Aufführung war auch im Rahmen der rheinland-pfälzischen Theatertage in Mainz geplant. In der Landeshauptstadt wird die nun im März stattfinden.

Premiere ist am 18. Februar um 19.30 Uhr in der Europäischen Kunstakademie.