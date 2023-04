Der TV präsentiert! „Kardinalfehler“ im Theater Trier – So war die Preview

Der Papst hat seinen Besuch angekündigt, und das kleine Bistum ist in heller Aufregung. Vor allem, nachdem einige wohl gehütete Geheimnisse bekannt werden, die gut versteckt in den Akten im Keller des Bischofssitzes verstauben. Ein Thema, das aktueller nicht sein könnte. Nicht nur in Trier – „auch Köln könnte das Stück gut gebrauchen“, wie Dietmar Jacobs, Kölner und als solcher katholisch sozialisiert und mit Alistair Beaton Autor von „Kardinalfehler“, im Laufe der Diskussionsrunde anmerkt.