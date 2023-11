So war die Premiere „Der Trafikant“ auf der Trierer Bühne: Sex, Nazis und wieder Sex

Es geht gleich heftig zur Sache in dieser Inszenierung von Robert Seethalers „Der Trafikant“ in der Europäischen Kunstakademie (EKA) in Trier. Unter der theatralisch gehissten rot-weiß-roten Flagge Österreichs treiben es der alte reiche Grundbesitzer Alois Preininger und seine etwas biedere, mittelalte Geliebte Frau Huchel miteinander. Sie stöhnen und schreien und juchzen und fallen ausgiebig übereinander her. Da hat es das Publikum, so ganz ohne Vorspiel, nicht leicht, in die Handlung des Stücks einzusteigen. Preininger (gespielt von Paul Hess) wird kurz darauf nach einem Sprung in den Attersee im Salzkammergut ums Leben kommen und die alleinerziehende Frau Huchel (Barbara Ullmann) dazu nötigen, ihren knapp erwachsenen Sohn nach Wien zu schicken – in die Lehre bei ihrem anderen Ex-Geliebten, dem Trafikanten Otto Trsnjek (Michael Hiller).