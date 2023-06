„Emil und die Detektive“ auf der Bühne Gegen Emils Truppe haben Gauner keine Chance

Erst mal ein bisschen Gemecker. Wer hinten sitzt, hat schlechte Karten. Beziehungsweise kriegt bestenfalls die Hälfte von dem mit, was vorne auf der Bühne geschieht. Denn die Sitzreihen sind alle eben (also, Kinder: unbedingt vorne hinsetzen, wenn ihr was sehen wollt!) und das Podium nicht hoch genug, sodass man spätestens ab Reihe vier bisweilen gerade mal die Köpfe und Torsi der Mitwirkenden erspäht (und von den Kleinsten unter ihnen kaum etwas). Da hilft auch das schönste Wetter an einem Sommerabend im Theatergarten nicht. Und an der frischen Luft verweht auch so mancher Satz und manche Liedzeile, anstatt die Ohren des Publikums zu erreichen. Überhaupt hätte man für die jungen und jüngsten Zuschauer vielleicht ein bisschen mehr Erklärungen einflechten können.