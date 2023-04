Viel Klassisches und viel Neues im Programm Schwule Cowboys und ein Shakespeare mit Schreibblockade

(no) Die beste Nachricht zuerst: Es geht wieder aufwärts. Und zwar rasant – mit den Zuschauerzahlen. Kamen in der Spielzeit 2021/22, also in den (Un-)Tiefen der Corona-Phase, 45.540 Besucher ins Theater am Augustinerhof, so kann das Haus noch während der laufenden Spielzeit 2022/23 bereits 80.000 Zuschauer verzeichnen. Und die Saison endet ja erst in gut drei Monaten. Daher gibt sich Intendant Manfred Langner zuversichtlich: „Wir sind guter Dinge, dass wir in der nächsten Spielzeit wieder sechsstellig werden.“